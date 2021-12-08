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- Trabzon'da 4 ayrı noktada orman yangını çıktı
Trabzon'da 4 ayrı noktada orman yangını çıktı
Sürmene ilçesinin 4 farklı noktasında bilinmeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri mücadele veriyor.
- DHA
- 08.12.2021 - 14:51
- Güncelleme : 08.12.2021 - 15:46
Trabzon'un Sürmene ilçesi Dirlik Mahallesi'nde, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısmen kontrol altına aldı.
YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İtfaiye ekiplerinin, 4 noktada çıkan yangını söndürmek adına çalışmaları devam ediyor.