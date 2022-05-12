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    Trabzon'da 4 kişinin yaralandığı takı kavgası: Korumak amaçlı ateş ettim

    Doktor kızının düğününde damadı ile ailesine kurşun yağdıran baba, darbedildiğini öne sürdü. Tutuklu baba, “Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim” dedi.
    • 12.05.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 11:26
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    Trabzon'da 4 kişinin yaralandığı takı kavgası: Korumak amaçlı ateş ettim

    Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş, geçen yıl 11 Eylül’de evlendi.

    Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

    Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi.

    4 kişiyi yaraladı

    Kastamonu'dan Trabzon'a gelen, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut (50), belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur (25) Keleş'i yaraladı.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Polis ekiplerince yakalanan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Trabzon da 4 kişinin yaralandığı takı kavgası: Korumak amaçlı ateş ettim #1

    Doktor çiftten boşanma talebi

    Olayın ardından damadın ailesi, Basri Bulut ve kızı hakkında şikayetçi oldu.

    Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

    Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

    Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu sanık Basri Bulut'un ‘silahlı nitelikli kasten yaralama’ suçundan, kızı Burcu Bulut Keleş'in ise ‘azmettirmek’ suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.

    Trabzon da 4 kişinin yaralandığı takı kavgası: Korumak amaçlı ateş ettim #2

    Darp iddiası

    Trabzon 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2’nci kez hakim karşısına çıkan Basri Bulut ile kızı Burcu Bulut Keleş’in yargılanmasına devam edildi.

    Duruşmada savunma yapan Basri Bulut, kızıyla darbedildiklerini öne sürdü.

    Müşteki aile fertleri de savunmalarında suçtan kurtulmak olarak değerlendirdikleri darp iddiasını reddetti.

    Trabzon da 4 kişinin yaralandığı takı kavgası: Korumak amaçlı ateş ettim #3

    “Korumak amaçlı yere ateş ettim”

    Tutuklu sanık Basri Bulut, “Olay sırasında damadın kız kardeşi ve annesi kızıma saldırması üzerine beylik tabancasıyla dağılmaları için birkaç el ateş ettim. Kızımla darbedildik. Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim.” diyerek kendisini savundu.

    Burcu Bulut Keleş de savunmasında, eşinin kız kardeşinin kendisine saldırması sonucu kavga çıktığını, müdahale eden babasının, kendisini kurtarma refleksi gösterdiğini öne sürdü.

    Trabzon da 4 kişinin yaralandığı takı kavgası: Korumak amaçlı ateş ettim #4

    “Vur hepsini” diye bağırdı

    Müşteki aile fertlerinden Meryem Keleş ise Burcu Bulut Keleş'in babasına “Vur hepsini” diye bağırdığını öne sürerek, “Bana saldıran Burcu saçlarımdan tutarak babasının önüne atıp, beni de vurmasını söyledi. Basri Bulut, bacaklarıma ateş etti.” dedi.

    DHA’nın haberine göre Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Trabzon da 4 kişinin yaralandığı takı kavgası: Korumak amaçlı ateş ettim #5

    Trabzon da 4 kişinin yaralandığı takı kavgası: Korumak amaçlı ateş ettim #6

    Trabzon da 4 kişinin yaralandığı takı kavgası: Korumak amaçlı ateş ettim #7


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