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- Trabzon'da 60 metreden dere yatağına düşen kadın kuratılamadı
Trabzon'da 60 metreden dere yatağına düşen kadın kuratılamadı
Fındık bahçesinde temizlik yaparken dengesini kaybeden Fatma Er, 60 metre yüksekten dere yatağına düştü. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
- 24.12.2022 - 12:10
- Güncelleme : 24.12.2022 - 12:24
Trabzon'un Arsin ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Yolüstü Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Fatma Er, fındık bahçesinde temizlik yapmaya başaldı.
Bu esnada Fatma Er, dengesini kaybetti.
60 metreden düşerek can verdi
Dengesini toparlayamayan talihsiz kadın, 60 metreden dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dere yatağına inen ekipler, Fatma Er’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Fatma Er’in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.