Trabzon'da 60 tonluk kayanın düşme tehlikesine rağmen evlerine döndüler

Kentte 13 yıl önce 2 kişinin ölümü üzerine afet bölgesi ilan edilen bölgede, yamaçta düşme riski taşıyan 60 tonluk kaya tehdidine karşılık vatandaşlar evlerine geri döndü.

Trabzon'da 21 Kasım 2009'da toprak ve taş kütlelerinin bir evin üzerine düşmesi can aldı.

Yaşanan kazada 58 yaşındaki Turan ve 55 yaşındaki eşi Ayşe Kurt hayatını kaybetti, ayrıca bazı evlerde hasar oluştu.

Kaya düşmeleri süren alan 2013 yılında afet bölgesi ilan edildi.

10 ev tahliye edildi

Aynı bölgede 2016 yılında ise yamaçtan kopan kayalar nedeniyle 1 kişi yaralandı, 2 ev ve 1 iş yeri hasar gördü.

Heyelan sonucunda Deliklitaş mevkiinde yamaçta düşme riski taşıyan 60 tonluk kaya tespit edilince 10 ev tahliye edildi.

Trabzon'da 60 tonluk kaya tehdidi altındaki evlerine geri döndüler VİDEO

Ev sahiplerine kira desteği sağlandı

Ancak kira desteği alan bazı aileler, artan kira bedellerini öne sürerek yeniden döndüğü evlerinde kalmaya başladı.

"Evlerimize geri dönmek zorunda kaldık"

Yamaçtaki kaya nedeniyle ıslah çalışması yapılacağı için kira yardımı ile evlerinden çıktıklarını söyleyen Ayşe Güler, "Bir çözüm bulunamadı, bunaldık biz de. Bu kadar kaya geldi, ölülerimiz oldu ama kalıcı çözüm bulunamadı.

Buradaki kayalar alınacak denildi. Kira yardımı yapıldı bize, kiraya çıktık. Sonra gelişme olmayınca mecbur evlerimize geri dönmek zorunda kaldık.

Burada bir sürü aile var. Tehlike içinde yaşıyoruz." dedi.

"Burada 60 tonluk bir kaya var"

Mahallede arazisi bulunan Haydar Usta ise, "Bu kaya yıllardır burada tehlike arz ediyor. İnsanlar kaya düşecek endişesi ile tedirgin yaşamaya devam ediyor. Kiracılar için 5 bin liralık bir defaya mahsus olmak kaydıyla, kira yardımı yapılmıştı. Şimdi birçok kişi artan kira fiyatlarından dolayı buradaki evlerine geri döndü.

İnsanların canları tehlikede. Biz endişeli yaşıyoruz. Burada 60 tonluk bir kaya var. Bu kaya kırılacaksa, kırılsın. Kırılmayacaksa gelin buraları istimlak edin insanları buradan çıkartın. Evler bir bir dolmaya devam ediyor. Bu işin şakası yok." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar endişeli"

Ev sahibi Erkan Kaya ise, "Mülk sahiplerine yardım edildi. Sonra buradan vatandaşlar gitti. Bir süre geçince tekrar evlerine geri geldiler. Buraya bir çare bulunmadı. Buradan gidilecekse gidelim, kalınacaksa kalalım. Ben 4 bin lira kira veriyorum.

Burada durmaya devam edeceksek yaparım evimin üzerine bir kat daha dururum evimde. Ben buradaki evimin vergisini ödemeye devam ediyorum. Önümüz kış, kaya düşebilir yine. Kar yağacak, yağmur yağacak. İnsanlar endişeli." diye konuştu.

Raporlar hazırlanıldı

DHA'nın haberine göre, AFAD ekipleri ise hak sahiplerine kira desteği verildiğini, kalıcı konutlar için çalışma yürütüldüğünü, heyelan riskine karşı önlem alınmasına ilişkin ise teknik raporların hazırlandığını belirtti