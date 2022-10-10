Trabzon'da 7 yaşındaki Miraç’ın öldüğü kaza kamerada

Servisten inip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı Miraç, hayatını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon'daki İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce (7), 8 Ekim günü saat 14.30 sıralarında kurs dönüşü servis minibüsünden inerek, Karşıyaka Mahallesi Tanjant mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada ehliyetsiz sürücü Göktuğ K. (17), kullandığı otomobille Miraç'a çarptı.

Hayatını kaybetti

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, hayatını kaybetti.

Miraç Ömür İnce'nin cenazesi, otopsi işlemleri sonrası teslim alınıp Eskişehir'de toprağa verildi.

Kaza kamerada

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Miraç Ömür İnce'ye yaya geçidinde otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Sürücü de servis şoförü de tutuklandı

Soruşturma kapsamında Göktuğ K. ile çocuğun indiği okul servisinin şoförü Emin T., 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

“Pişmanım”

Göktuğ K., hakimlik ifadesinde, “O gün aracı babam kiralamıştı. Araç üvey annemdeydi. Arkadaşlarımla gezmek için aracın anahtarını evden alıp, çıktım. Tanjant yolunda kaza oldu. Pişmanım.” dedi.

“Annesini karşı tarafta gördüğümden yaya geçidinde indirdim”

DHA'da yer alan haberi göre Emin T. ise “O gün çocukları servis ile evlerine bırakıyordum. Annesini karşı tarafta gördüğümden dolayı Miraç'ı yaya geçidinde indirdim. Söz konusu kazada kusurum bulunmamaktadır.” dedi.