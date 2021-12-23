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Trabzon'da arabası kayınca bahçeye düştü

Trabzon'da arabası kayınca bahçeye düştü

Etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Karlı yoldan aşağıya inerken frene basan otomobil sürücüsü, kayarak düştüğü bir sitenin bahçesinde yaralandı.