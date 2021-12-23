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    Trabzon'da arabası kayınca bahçeye düştü

    Etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Karlı yoldan aşağıya inerken frene basan otomobil sürücüsü, kayarak düştüğü bir sitenin bahçesinde yaralandı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 10:26
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    Trabzon'da arabası kayınca bahçeye düştü

    Trabzon'da Ortahisar ilçesi Çamlık mahallesinde dün akşam saatlerinde karlı yamaçtan inen bir otomobil sürücüsü, frene basınca kayarak kırdığı sitenin bahçesine düştü.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.

    Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kaza anını gören bir öğrenci ise olayın şaşkınlığını yaşadı.

    Trabzon'da arabası kayınca bahçeye düştü VİDEO

    Trabzon da arabası kayınca bahçeye düştü #1

    Trabzon da arabası kayınca bahçeye düştü #2

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