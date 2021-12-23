- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Trabzon'da arabası kayınca bahçeye düştü
Trabzon'da arabası kayınca bahçeye düştü
Etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Karlı yoldan aşağıya inerken frene basan otomobil sürücüsü, kayarak düştüğü bir sitenin bahçesinde yaralandı.
- İHA
- 23.12.2021 - 09:49
- Güncelleme : 23.12.2021 - 10:26
Trabzon'da Ortahisar ilçesi Çamlık mahallesinde dün akşam saatlerinde karlı yamaçtan inen bir otomobil sürücüsü, frene basınca kayarak kırdığı sitenin bahçesine düştü.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kaza anını gören bir öğrenci ise olayın şaşkınlığını yaşadı.
Trabzon'da arabası kayınca bahçeye düştü VİDEO