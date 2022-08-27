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    Trabzon'da Arap tursitlerin kişi başı harcadığı miktar belli oldu

    Kentte Arap tursitlerin katılımıyla bir anket yapıldı. Sonuçlara göre, turistler yaklaşık 10 gece kalıyor ve kişi başı 110 dolar harcıyor.
    • 27.08.2022 - 11:20
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    Trabzon'da Arap tursitlerin kişi başı harcadığı miktar belli oldu

    Türkiye'nin çeşitli bölgelerine turist akını devam ediyor.

    Karadeniz Bölgesi’nin turizm merkezi olma yolunda ilerleyen Trabzon, özellikle Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman gibi ülkelerden gelen misafirlerini ağırlıyor.

    Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve otellerde 104’ü kadın olmak üzere 200 Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan vatandaşlarına yönelik yapılan ankette ortalama günlük harcamaları, ortalama gece konaklamaları, ulaşım tercihleri, Trabzon’u araştırma yöntemleri, ziyaretten memnuniyet derecesi, şikâyet ve önerileri soruldu.

    Yaklaşık 10 gün kalıyorlar

    Trabzon Turizm Konseyi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptırdığı ankete katılanlar, Trabzon’da ortalama 9,61 gece konaklarken, ziyaretçilere ailelerinden ortalama 5 veya 6 kişi eşlik etti.

    Kişi başı 110 dolar harcıyorlar

    Anket sonuçlarına göre, yabancı turistlerin Trabzon’da konaklama hariç günlük kişi başı ortalama 110 dolar harcama yaptığı belirlendi.

    Trabzon da Arap tursitlerin kişi başı harcadığı miktar belli oldu #1

    Arkadaş ve akraba tavsiyesi ile geliyorlar

    Ankete katılanların yüzde 36’sı Trabzon’a arkadaş veya akraba tavsiyesiyle, yüzde 24’ü ise sosyal medyadan görerek geldiklerini vurguladı.

    Katılımcıların yüzde 62’si Trabzon’a ilk kez geldiklerini, yüzde 64’ü ekonomi sınıfı düşük bütçeli havayolunu tercih ettiklerini belirtti.

    Yüzde 93'ü memnun ayrılıyor

    "Trabzon ziyaretiniz için genel memnuniyet dereceniz nedir?" sorusuna ankete katılanların yüzde 53’ü memnun, yüzde 40’ı ise çok memnun olduklarını belirterek gelenlerin yüzde 93’ü Trabzon ziyaretlerinden memnun ayrıldığı ifade etti.

    Trabzon da Arap tursitlerin kişi başı harcadığı miktar belli oldu #2

    Dinlenmek için geliyorlar

    Ankete katılanların yüzde 98’i dinlenmek için Trabzon’u tercih ettiğini belirtirken, Trabzon’da karşılaştıkları sorunları; "Havalimanı küçük, otel sayısı eksik, otel odaları dar, taksi sorunu var, restoranların fiyatları yüksek, araç kiralama sorunu bulunuyor, iletişim sorunu var, yabancı dil bilinmiyor." olarak sıraladı.

    İHA'nın haberine göre; ankete katılanlar Trabzon’un olumlu buldukları yönlerini ise, "İnsanları sıcakkanlı, yardımsever ve güler yüzlü, doğası ve havası güzel, alışveriş olanakları fazla ve fiyatlar uygun, Uzungöl önemli bir nokta, şehir temiz, kaliteli kafe ve restoranlar bulunuyor." diyerek görüş belirtti.

    Trabzon da Arap tursitlerin kişi başı harcadığı miktar belli oldu #3


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