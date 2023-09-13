Trabzon'da arazi anlaşmazlığı! Kardeşi ve eşini öldürdü... Azmi ve Osman İğçi kardeşler arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı sonucunda Azmi İğci, kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi tabancayla vurarak katletti.

DHA Trabzon'un Yomra ilçesinde, Azmi-Osman İğci kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Azmi Şükrü İğci, kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi tabancayla vurarak kaçtı. Çift, olay yerinde can verdi Necla-Osman İğci çifti, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından İğci çiftinin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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