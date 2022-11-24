Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, arı kovanlarının içine gizlenmiş kavanozların içinden 2 kilo 64 gram kubar esrar çıktı.

Trabzon’da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Çalışmalar kapsamında, şüpheli olduğu belirlenen B.A. isimli bir şahsın bulunduğu adrese, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Kavanozların içinden bal yerine esrar çıktı

AA’nın haberine göre; narkotik dedektör köpeği İda’nın katılımıyla yapılan aramalarda, B.A'nın arı kovanları içerisindeki 25 kavanoza gizlediği 2 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlının polisteki işlemleri sürüyor.

Trabzon'da arı kovanlarının içinden esrar çıktı ViDEO