Trabzon’da Atatürk heykeline balyozlu saldırı
DHA

Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kişi, dün gece Trabzon’un Akçaabat ilçesini birbirine kattı.

Bacak kısımlarını parçaladı

İlçe belediye binasının önüne elinde balyozla gelen 36 yaşındaki S.V., buradaki heykeline saldırdı.

Heykelin bacak kısımlarını parçalayan şüpheli, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Trabzon’da Atatürk heykeline balyozlu saldırı

Sorgusu sürüyor

Durumun polise bildirilmesi üzerine şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Hasar gören heykel onarılırken, emniyete götürülen S.V.’nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.