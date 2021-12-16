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    Trabzon'da ayakkabı tabanına gizlenmiş eroin bulundu

    Bir otobüs firmasıyla kente uyuşturucu getiren Afgan 2 şahıs, ekipler tarafından yakalandı. Şahısların ayakkabı tabanlarında toplam 255.68 gram eroin çıkarıldı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 11:56
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    Trabzon'da ayakkabı tabanına gizlenmiş eroin bulundu

    Trabzon Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Afganistan uyruklu 2 şahsın kente otobüsle uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşıldı.

    AYAKKABI TABANLARINDAN EROİN ÇIKTI

    Otobüs firmasıyla Trabzon'a gelen E.G. ve P.H. isimli şahıslar üzerinde otobüsten indikleri gibi üst araması yapan polis ekipleri, giydikleri ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş toplam 255.68 gram eroin ele geçirdi.

    Trabzon'da ayakkabı tabanına gizlenmiş eroin bulundu VİDEO

    2 BİN 500 KİŞİ ZEHİRLENECEKTİ

    5 parça halinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 300 bin TL olduğu ve bu eroinle yaklaşık 2 bin 500 kişinin zehirleneceği öğrenildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Trabzon da ayakkabı tabanına gizlenmiş eroin bulundu #1

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