Trabzon'da ayı park halindeki otomobili hurdaya çevirdi Trabzon'da yaylaya inen ayı, park halindeki otomobile büyük çapta zarar verdi.

AA

Sakarya'da yaşayan Kemal Söyler, tatilde memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Alaca Yaylası'na geldi.

Yaylaya inen ayı, Söyler'in evin önüne park ettiği otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Aracın kullanılamaz halde olduğunu gören yoldan geçen vatandaşlar Söyler'e haber verdi.

"Arkadaşlar ayı arabamı şu hale getirmiş"

Ön camları kırılan, kapılarda ve kaportasında pençe izleri bulunan kullanılamaz haldeki otomobilinin görüntüsünü kaydeden Söyler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar ayı arabamı şu hale getirmiş. Görüyorsunuz yani arabamı evimin kapısında şu hale getirmiş" ifadelerini kullandı.