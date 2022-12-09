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    Trabzon'da baba ve oğlu doktoru darbetti

    Muayene olmak için gittiği hastanede doktorun kendisine bağırdığını iddia eden baba ve oğlu, doktoru darbederken asistanına da hakaret savurdu. O anlar kamerada.
    • 09.12.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 13:38
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    Trabzon'da baba ve oğlu doktoru darbetti

    Sağlıkçılara şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi.

    Bu kez görüntülerin adresi Trabzon.

    Fatih Devlet Hastanesi'ne gelen Taşkın Ç., doktor Arslan Kalay'a muayene oldu.

    Doktorun bağırdığı iddia edildi

    Ardından Kalay tarafından serum takılması için müşahede alanına yönlendirildi.

    Doktorun bağırarak yönlendirdiğini iddia eden hasta ve yanındaki oğlu Doğuş Ç., duruma tepki gösterdi.

    Arbede çıktı

    Tansiyonun bir anda yükselmesiyle doktor Arslan Kalay ve sekreteri Gülcan Birinci, baba ve oğlu tarafından hakarete uğradı.

    Tartışma giderek alevlenerek arbedeye dönüştü.

    Trabzon'da baba ve oğlu doktoru darbetti VİDEO

    Acil serviste doktora darpta arbede kamerada -3

    Saldırgan baba ve oğlu gözaltına alındı

    Olayda doktor Kalay'ın başından hafif yaralanmasıyla ‘Beyaz kod’ verilen hastaneye, polis ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri, saldırgan baba ve oğlu, darbedip ve hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldı.

    DHA'nın aktarımına göre; ifadelerinde, sağlık görevlilerinin kendilerine bağırarak  kötü davrandığını öne süren baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

    Acil serviste doktora darpta arbede kamerada -4

    O anlar kameralara yansıdı

    Bu arada acil serviste yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

    Acil serviste doktora darpta arbede kamerada -2

    Acil serviste doktora darpta arbede kamerada -1

    Acil serviste doktora darpta arbede kamerada -5

    Acil serviste doktora darpta arbede kamerada -6

    Acil serviste doktora darpta arbede kamerada -7

    Acil serviste doktora darpta arbede kamerada -8

    Acil serviste doktora darpta arbede kamerada -9

    Acil serviste doktora darpta arbede kamerada -10


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