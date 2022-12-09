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- Trabzon'da baba ve oğlu doktoru darbetti
Trabzon'da baba ve oğlu doktoru darbetti
- 09.12.2022 - 13:15
- Güncelleme : 09.12.2022 - 13:38
Sağlıkçılara şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Bu kez görüntülerin adresi Trabzon.
Fatih Devlet Hastanesi'ne gelen Taşkın Ç., doktor Arslan Kalay'a muayene oldu.
Doktorun bağırdığı iddia edildi
Ardından Kalay tarafından serum takılması için müşahede alanına yönlendirildi.
Doktorun bağırarak yönlendirdiğini iddia eden hasta ve yanındaki oğlu Doğuş Ç., duruma tepki gösterdi.
Arbede çıktı
Tansiyonun bir anda yükselmesiyle doktor Arslan Kalay ve sekreteri Gülcan Birinci, baba ve oğlu tarafından hakarete uğradı.
Tartışma giderek alevlenerek arbedeye dönüştü.
Trabzon'da baba ve oğlu doktoru darbetti VİDEO
Saldırgan baba ve oğlu gözaltına alındı
Olayda doktor Kalay'ın başından hafif yaralanmasıyla ‘Beyaz kod’ verilen hastaneye, polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, saldırgan baba ve oğlu, darbedip ve hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldı.
DHA'nın aktarımına göre; ifadelerinde, sağlık görevlilerinin kendilerine bağırarak kötü davrandığını öne süren baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
O anlar kameralara yansıdı
Bu arada acil serviste yaşanan arbedenin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.