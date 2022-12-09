Haberler

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'da baba ve oğlu doktoru darbetti

Trabzon'da baba ve oğlu doktoru darbetti

Muayene olmak için gittiği hastanede doktorun kendisine bağırdığını iddia eden baba ve oğlu, doktoru darbederken asistanına da hakaret savurdu. O anlar kamerada.