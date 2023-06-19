Trabzon'da başına yorgun mermi isabet eden Kerem kurtarılamadı Parkta oynarken başına yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşına yenik düştü.

DHA

Yorgun mermi bir hayatı daha sonlandırdı.

10 Haziran'da Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'nde site parkında arkadaşları ile oynayan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, birden kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çağrılan sağlık ekiplerince KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde, başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.

9 gün dayanabildi

Mermi çekirdeği beyninin 6 santimetre derinine saplanan ve risk oluşturduğu için ameliyat edilemeyen küçük çocuk, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

9 gündür yaşam savaşı veren Özdemir, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberle ailesi hüzne boğulan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Annesi erken doğum yaptı

Bu arada olaydan 2 gün sonra erken doğumla aynı hastanede dünyaya gelen Kerem Can Özdemir’in adı konulmayan erkek kardeşinin de kuvözde tedavisi sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.