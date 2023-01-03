Petrol
85.02
-1.04%
Euro
19.778
-0.92%
Dolar
18.7374
0.13%
Altın
1.105
0.74%
Borsa
5631
0.00%
Bitcoin
317.260
-0.43%
BTXN Coin
6.92
13.25%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Trabzon'da başörtülü hekimi ameliyathaneye almayan öğretim üyesi açığa alındı

    Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde başörtülü hekimin ameliyathaneye girişine izin vermediği iddia edilen öğretim üyesinin, açığa alındığı bildirildi.
    • 03.01.2023 - 14:37
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon'da başörtülü hekimi ameliyathaneye almayan öğretim üyesi açığa alındı

    Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyesi, iddiaya göre 29 Aralık 2022 tarihinde başörtülü bir ön hekimi (intern) ameliyathaneye almadı.

    "Senin yerin Kur'an kursu"

    Kadın hekimi azarlayan profesörün, “Senin yerin burası değil, Kur’an kursuna git.” dediği öne sürüldü.

    Olay, önce yerel basın ardından da ulusalda geniş yankı buldu.

    Öğretim üyesi açığa alındı

    Bunun üzerine Rektörlük, öğretim üyesi ile ilgili soruşturma başlattı.

    AA’da yer alan habere göre iddialarla ilgili Rektörlük’ten yapılan açıklamada, "Soruşturma tamamlanıncaya kadar ilgili öğretim üyemiz açığa alınmıştır. Soruşturma sürecinin, tüm taraflar açısından hassasiyetle sürdürüleceği konusunu tüm kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

    Trabzon da başörtülü hekimi ameliyathaneye almayan öğretim üyesi açığa alındı #1


    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz anlaşması imzalandı
    Gündem

    Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz anlaşması imzalandı

    Sivasspor'un iptal edilen golü için yayını kararttı
    Futbol

    Sivasspor'un iptal edilen golü için yayını kararttı

    Görüş Bildir