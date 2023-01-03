Trabzon'da başörtülü hekimi ameliyathaneye almayan öğretim üyesi açığa alındı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde başörtülü hekimin ameliyathaneye girişine izin vermediği iddia edilen öğretim üyesinin, açığa alındığı bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyesi, iddiaya göre 29 Aralık 2022 tarihinde başörtülü bir ön hekimi (intern) ameliyathaneye almadı.

"Senin yerin Kur'an kursu"

Kadın hekimi azarlayan profesörün, “Senin yerin burası değil, Kur’an kursuna git.” dediği öne sürüldü.

Olay, önce yerel basın ardından da ulusalda geniş yankı buldu.

Öğretim üyesi açığa alındı

Bunun üzerine Rektörlük, öğretim üyesi ile ilgili soruşturma başlattı.

AA’da yer alan habere göre iddialarla ilgili Rektörlük’ten yapılan açıklamada, "Soruşturma tamamlanıncaya kadar ilgili öğretim üyemiz açığa alınmıştır. Soruşturma sürecinin, tüm taraflar açısından hassasiyetle sürdürüleceği konusunu tüm kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.