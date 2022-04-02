Trabzon'da bebeğini öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi

Trabzon'da 2 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen bebeğini boğan anne Pınar Ç., müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Pişman olduğunu söyleyen anne, "Korktuğum için gömdüm" dedi.

Trabzon'un Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi'nde, 23 Mart 2020'de bir fındık bahçesinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi.

Jandarma tarafından beze sarılı halde bulunan erkek bebek cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşma kapsamında da anne Pınar Ç., babası M.Ç., yengesi Ş.Ç., amcası Y.Ç., kuzeni O.K., teyzesi F.K. ve teyzesinin eşi A.K. gözaltına alındı.

ANNE TUTUKLANDI

İncelemelerde bebeğin, Pınar Ç.'nin evlilik dışı ilişkisi sonucu dünyaya geldiği belirlendi. Sorgusunda kuzeninin cinsel saldırısına maruz kaldığını öne süren Pınar Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Savcılık soruşturması sonrası tutuklu Pınar Ç. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 6 şüpheli hakkında da 1'er yıl 6'şar ay hapis istemiyle Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"KORKTUĞUM İÇİN GÖMDÜM"

Karar duruşmasında savunma yapan Pınar Ç., cinsel saldırıya uğrayınca hamile kaldığını öne sürerek, "Bebeği çarşafa sarıp, koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum için bebeği gömdüm." dedi.

MÜEBBET HAPİS

Duruşmada aile fertleri, birbirlerini suçlarken, rızaya dayalı birliktelik yaşandığını savunan O.K. ise bebeğin ölümü ve gömülmesiyle ilgisi olmadığını kaydetti.

Pınar Ç.'yi 'kendisini savunamayacak olan altsoyu öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'suçu bildirmemek'ten tutuksuz yargılanan 6 kişinin ise beraatine karar verdi.