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    Trabzon’da bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

    25 yaşındaki Recep A., tartıştığı Berhan Danışmaz’ı bıçaklayarak öldürüp, arkadaşı Umut A.’yı ise yaraladı.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 12:54
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    Trabzon’da bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

    Trabzon'un Yeşiltepe Mahallesi Tanjant Yolu üzerindeki bir marketin önünde, Berhan Danışmaz ile arkadaşı Umut A., yolda karşılaştıkları Recep A. ile tartışma yaşadı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Kavga sırasında Recep A., yanındaki ekmek bıçağı ile 2 arkadaşı bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin üzerine bıçak darbesi alan Berhan Danışmaz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sol kalçasından yaralanan Umut A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Trabzon’da bıçaklı kavgada hayatını kaybetti #1

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Polis, olayın ardından kaçan Recep A'.yı kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

    Trabzon’da bıçaklı kavgada hayatını kaybetti #2

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