Engelliler yararına bilet satan kadına küfürler eden adam, sokak ortasında tokat atınca çevredekiler tarafından darbedildi.

Giresun’dan 4 Ekim’de, Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Sanat Sokağı'na gelen Havva Tüney (42) ve arkadaşları, geliri engelliler yararına kullanılacak etkinlik için bilet satışı yaptığı sırada bir erkeğin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Saldırgan şahıs, attığı tokadın ardından çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından darbedildi.

Saldırgan, olay yerinden kaçtı. Olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DHA’nın haberine göre; olayın ardından şikayetçi olmayan Tüney, yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Olay günü arkadaşlarımla birlikte bilet satmak için gelmiştik. Trabzon’a her gelişimde uğradığım sokakta insanlarla konuşurken bu şahıs birden bağırıp hakaret etmeye başladı. Öfkelenip ona cevap verince bana tokat attı.

“İlk defa başıma gelmiyor umarım son olur”

Şehir şehir gezdiğimiz için bu tür kişilerin saldırılarıyla karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki bu ilk defa başıma gelmiyor ama umarım son olur. Şehir dışından geldiğim için savcılıkla, davayla uğraşmak istemiyorum. O nedenle şahıstan şikayetçi olmadım.”





“Tahrik edici cümleler kurup hakaret ve küfür etmeye başladı”

Kavga sırasında kadına vuran şüpheliyi durdurmaya çalışan esnaf Ömür Küçükzade (33), “Engellilere yardım etmek amacıyla bir bayan bilet satıyordu. O sırada bir adam geldi, galiba sarhoşmuş. Tahrik edici cümleler kurup hakaret ve küfür etmeye başladı. Aralarında itişme oldu. Adam kadına tokat atınca dayanamadık.

Trabzon'da, bilet satan kadına sokak ortasına tokat attı VİDEO



“Kavga en son çare ama kadına şiddet olunca dayanamıyoruz”

Burada oturan vatandaşlar, çalışma arkadaşlarım ve çevredeki esnaf birlikte tepki gösterdik, boğuşma oldu. Adam sonra kaçarak gitti. Adamı ilk kez gördüm ama kadın 3-4 günde bir gelirdi. Sadece sima olarak tanıyorum. Buralarda şiddet olayı fazla olmaz. Kavga en son çare ama kadına şiddet olunca dayanamıyoruz.” dedi.

“Cinayet olaylarından dolayı dolmuş durumdayız”

Esnaf Gülşen Gündüz de (30), kadınlara yönelik şiddet olaylarının son bulmasını istediklerini belirterek, "O gün çalışıyorduk. Adam hakaret etmeye başladı, sonra kadına tokat attı. Arkadaşlarımızla beraber sessiz kalamadık. Kadına şiddet ve cinayet olaylarından dolayı dolmuş durumdayız. O yüzden tepkimizi gösterdik. İş arkadaşlarım ve çevredeki müşteriler durumdan çok rahatsız olduk. Adam kaçarak gitti. Bu olaylar son bulsun diliyoruz.” diye konuştu.