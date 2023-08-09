Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren 6 kişiden biri kayboldu Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 6 kişilik aileden beşi kurtarılırken, bir kişi kayboldu.

AA & Ensonhaber

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kaleköy Mahallesi sahilinde, serinlemek için denize giren Nimet K. ve beraberindeki 3 kişi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Olay sırasında kıyıda bulunan 2 yakını, Nimet K. ve beraberindekilere yardım için girdikleri denizde akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine emniyet, 112 Acil Sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

5 kişi kurtarıldı, kayıp bir kişi aranıyor

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkartılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Ekipler, kayıp olan genci bulmak için bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.