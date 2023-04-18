Trabzon'da camiye giderken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam öldü

DHA
Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ali Karakuş, iftarını açtı, teravih namazı için yola koyuldu.
Ölüm, Karakuş’u Özgen Mahallesi Bayburt Caddesi'nde yakaladı.
Yolun karşısına geçecekti, çarptı
Camiye gitmek isteyen Ali Karakuş'a, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 FM 648 plakalı hafif ticari araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü gözaltında
Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.