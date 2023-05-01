Trabzon'da cinayet: 4 tutuklama

İHA
Trabzon’da İran uyruklu bir kişi öldürüldü…
Cinayetin ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.
7 şüpheli yakalandı
Bu kapsamda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayla bağlantıları olduğu iddia edilen 1'i kadın 7 kişiyi 3 gün önce gözaltına aldı.
Polisteki sorgulanması tamamlanan 7 kişi, dün sabah saatlerinde Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
4'ü tutuklandı
Gün boyu savcıya ifade veren şüpheli şahıslardan 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
1'i kadın 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.