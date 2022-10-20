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Trabzon'da çocuklarını görmek isteyen adam bıçaklandı
Ortahisar'da çocuklarını görmek için eski eşinin evine giden şahıs, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.
- 20.10.2022 - 16:01
- Güncelleme : 20.10.2022 - 16:57
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 32 yaşındaki C.B., bir süre önce boşandığı 27 yaşındaki eski eşi N.S.'nin evinde dehşet saçtı.
Çocuklarını görmek için eski eşinin evine giden C.B., evde N.S.'nin 32 yaşındaki erkek arkadaşı M.B.'nin bulunmasına tepki gösterdi.
Yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye gitti
Çıkan tartışma sonucu M.B., C.B'yi bıçakla göğsünden yaralarken, C.B. daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı.
İnceleme devam ediyor
İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.