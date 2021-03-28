Euro
9.5617
2.2%
Dolar
8.0803
1.77%
Altın
451.5
2.5%
Borsa
1.382
-0.88%
Bitcoin
444.972
2.41%
EXEN Coin
28.48
67.43%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Trabzon'da çöp dökmeye çıkan 93 yaşındaki kadın, geri dönemedi

    Çöp dökmek için evinden çıkıp, yürüdüğü kaldırımda aniden fenalaşarak yere yığılan Rukiye Yalçınateş, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 28.03.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 13:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon'da çöp dökmeye çıkan 93 yaşındaki kadın, geri dönemedi

    Trabzon'da evinden çöp dökmek için çıkan Rukiye Yalçınateş, bilinmeyen nedenle fenalaşınca yürüdüğü kaldırımda yere yığıldı.

    Çevredekiler, kaldırımda sırt üstü hareketsiz yatan yaşlı kadını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

    Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 93 yaşındaki Rukiye Yalçınateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yalçınateş'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

     


    Trabzon da çöp dökmeye çıkan 93 yaşındaki kadın, geri dönemedi #1

    Trabzon da çöp dökmeye çıkan 93 yaşındaki kadın, geri dönemedi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir