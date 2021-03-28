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- Trabzon'da çöp dökmeye çıkan 93 yaşındaki kadın, geri dönemedi
Trabzon'da çöp dökmeye çıkan 93 yaşındaki kadın, geri dönemedi
Çöp dökmek için evinden çıkıp, yürüdüğü kaldırımda aniden fenalaşarak yere yığılan Rukiye Yalçınateş, hayatını kaybetti.
- DHA
- 28.03.2021 - 13:40
- Güncelleme : 28.03.2021 - 13:41
Trabzon'da evinden çöp dökmek için çıkan Rukiye Yalçınateş, bilinmeyen nedenle fenalaşınca yürüdüğü kaldırımda yere yığıldı.
Çevredekiler, kaldırımda sırt üstü hareketsiz yatan yaşlı kadını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 93 yaşındaki Rukiye Yalçınateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yalçınateş'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.