Tonya ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dağcılar, riskli ve askıda kalan kayalar için ava çıktı.

Trabzon'un Tonya ilçesi Karaağaçlı Mahallesi Saatli mevkisinde 26 Mart'ta meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayanın üzerine düştüğü kamyonette 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede riskli olan kayalar için endüstriyel dağcılar, çalışma başlattı.

Karayolları tarafından başlatılan ıslah çalışmasıyla endüstriyel dağcılar, tırmandıkları yamaçlarda, riskli ve askıda kalan kayaları kontrollü olarak düşürüyor.

Dağcıların kaya düşürme anları kameraya yansırken, riskli yamaçlar da enerji sönümlü çelik örtüleme bariyerleriyle kaplanıyor.

"Yamacın dik eğime sahip olması nedeniyle bu bloklar her an düşebiliyor"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, özellikle bahar aylarında karın ani erimesinden kaynaklı heyelan ve beraberindeki kaya düşmelerinin sıkça yaşandığını belirterek, "Bölgede nisan-mayıs aylarında zirvedeki karlar ve yağışlar nedeniyle kaya düşmeleri son derece yaygın şekilde gelişiyor. En önemli kaya düşmesinin sebebi tektonik yapı. Yani yolların kenarlarındaki faylar ve farklı doğrultudaki kırıklar. Diğer neden ise eğim. Yamacın oldukça dik eğime sahip olması nedeniyle bu bloklar her an düşebiliyor. Bu yüzden Karayolları, yollara kaya düşmesi işaretlerini koymuştur. Bu işaretleri vatandaş çok iyi değerlendirmeli. Kaya düşmesi sağdan mı geliyor, soldan mı? Yani bu işaretler kaya düşmesinin sağdan veya soldan gelebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla eğer sağdan kaya düşmesi söz konusuysa mümkün mertebe vatandaş soldan gitmesi gerekiyor ancak bu işaretler yeterli mi, yetersizdir. Önlem alınması gerekir" diye konuştu.

Trabzon'da dağcılar riskli kaya avında ViDEO

"Kaya düşmesi olabilecek yerlerin kontrol edilmesi gerekiyor"

Önlemlerin sıkça kontrol edilmesi gerektiğini de öneren Prof. Dr. Bektaş, "Önlemlerin başında bu aylarda özellikle Karayolları'nın tehlike potansiyelli kaya düşmesi olabilecek yerleri kontrol etmesi gerekir. Potansiyel kaya düşmesi olan yerler ya çelik kafes, bohçalama veya kaya düşürmeleri şeklinde çalışmalar yapılarak güvenli hale getirilmelidir. Bunlar yetersiz olduğu zaman kaya düşmeleri can ve mal kaybına sebebiyet veriyor. İşte Tonya yolunda oluşan kaza gibi. Bu tür doğal olayları doğal afete dönüştürmemek için hem vatandaşa hem de devlete görev düşüyor. Her yıl o kafeslerin veya kaya düşmesi olabilecek yerlerin kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.





































