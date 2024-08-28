Trabzon Fatih Mahallesi’nde esnaf olan Ali Kemal Ş., aralarında alacak nedeniyle husumet bulunan Yaşar ve oğlu Yunus B.’nin çalıştığı inşaata geldi.
Burada bir süre görüşen taraflar arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Yunus B., elindeki demir sopayla Ali Kemal Ş.’ye ait aracın camlarını kırdı.
Yaşar B. de tabancayla ateş ederek, Ali Kemal Ş.’yi bacağından yaraladı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Kemal Ş., olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKLEYİ ATLATTI
Ameliyata alınan Ali Kemal Ş’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaşar B. ve oğlu Yunus B., inşaatın şantiyesinde yakalanarak gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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