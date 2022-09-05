Trabzon’da denize giren genç imam kayboldu

Girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılan 23 yaşındaki imam, kayboldu. İmamın bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Trabzon’un Arsin ilçesindeki Güzelyalı mevkisinde dalgalı denize giren Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde görevli imam Abdüllatif Kıraç (23), bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bugün aramalar sürdü

Dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalardan dün sonuç alınamadı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, bugün yeniden arama çalışması başlattı.

Yakınlarının hüzünlü bekleyişi sürüyor

Denizin bulanık ve aşırı dalgalı olması, arama çalışmalarını zorlaştırırken, Kıraç’ın aile yakınları da bölgeye geldi.

DHA’nın haberine göre, kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.