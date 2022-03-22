Heyelanla yamaçtan kopan dev kayaların düştüğü sitede yaşayanlar, yamaç için birçok kez dilekçe vermelerine rağmen önlem alınmadığını söyledi.

Trabzon’da, Erdoğdu Mahallesi'ndeki 10 katlı 2 apartmanın bulunduğu Duru Sitesi'nin arka yamacında 19 Mart'ta yağış sonrası heyelan nedeniyle dik yamaçtan kopan kayalar, sitenin bahçesine düştü.

İrili ufaklı taş ve toprakla birlikte tonlarca ağırlıktaki 2 kaya, site önünde park halindeki 3 otomobile hasar verdi.

MR randevusu için evlerinden çıkan ailenin, kayaların altında kalmaktan 35 saniyeyle kurtulduğu belirtildi.

İhbarla adrese gelen devriye görevindeki bekçiler ve polis ekipleri, site bahçesine şerit çekip güvenlik önlemi aldı. Heyelan anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'da dev kayaların düştüğü sitedeki vatandaşlar, önlem alınmasını istedi VİDEO



ÖNLEM İÇİN TALPTE BULUNULDUĞU ÖĞRENİLDİ

Site yönetimi ve bölgede yaşayan vatandaşlar, son 22 yılda yamaç için birçok dilekçe sunmalarına rağmen ilgililerce önlem alınmadığını söylerken, sitenin üst kısmındaki apartman sahibinin de belediyeye dilekçe verip, yamaç için önlem talebinde bulunduğu öğrenildi.

“EVLERİMİZE GİREMEZ OLDUK”

Sitede yaşayanlardan bazıları evini terk etti. Bazı vatandaşlar da yamaca bakan odalarını kilitleyip önlem aldı. Endişe ve korkuyla yaşadıklarını ifade eden sitedekiler, bölgede kapsamlı önlemlerin alınmasını istedi.

Kayaların henüz kaldırılmadığı sitede yaşayan Abdullah Baki, “Evlerimize giremez olduk ama mecbur, kalacak yerimiz yok, girmek zorunda kalıyoruz. Ama nasıl yatıyoruz, nasıl kalkıyoruz Allah biliyor. Kimse gelip kayaları bile bu alandan almadı. Zaten yıllardır yukarıdaki yamaçtan taş ve toprak parçaları koparak evlerimize geliyor, duvarlarımıza camlarımıza vuruyordu. Yetkili makamlara defalarca dilekçe verdik ama ilgilenen olmadı. Halen daha bir işlem yapan, önlem alan yok. Yatak odalarımız yamacın olduğu tarafta, boşaltmak zorunda kaldık. Mecbur kalmadıkça yamaç tarafındaki odalara girmiyoruz. Önlem alınsın istiyoruz.” dedi.

“5 AYLIK BEBEĞİM VAR KORKU İÇİNDE BURADA YAŞAMAK ZORUNDA KALIYORUM”

Sitedeki Şeyda Velioğlu, “Yatak odamla, çocuk odası yamacın bulunduğu tarafa bakıyor. O odaları kilitledim, kullanmıyorum. Şu an oturduğum odada hem uyuyorum, hem oturuyorum. 5 aylık bebeğim var korku içinde burada yaşamak zorunda kalıyorum. Cuma gününden beri kimsenin gelip gittiği yok. Daha önce de bu tür olaylar yaşandı, hatta komşumuzun balkonu kırıldı. Biz uyurken odamızın bulunduğu tarafa gelmiş olsaydı kaya, bizim şu anda hayatta olma ihtimalimiz yoktu. İlla cana mı gelmesi gerekiyor? Ah ile vah hiçbir zaman fayda etmiyor. Bir an önce önlem alınması gerekiyor.” dedi.

“YILLARDIR BUNUN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ”

Münür Abdullah Sarı ise, “Sürekli kayalar düşüyor. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi de dev kayalar koptu geldi. Eşim kanser hastası tedavi alıyor; evimi terk edemiyorum. Ama 10 yaşındaki çocuğumu babaannesinin yanına göndermek zorunda kaldım. Çok etkilendi bu olaydan, çok korktu. Biz de çok korkuyoruz.” diye konuştu.

“35 SANİYEYLE KURTULAN BİR AİLEYİZ”

Kayaların altında kalmaktan saniyelerle Funda Taş ise, “Çocuklarımız korku içinde. Odalarında yatmıyorlar. Her seste 'anne tekrar kaya mı geldi' diye soruyorlar. 35 saniyeyle kurtulan bir aileyiz. İkinci bir şansımız olmayabilir. Bu alan bizim çocuklarımızın oyun oynadığı bir alan. Çocuklarımız korkuyorlar.” dedi.