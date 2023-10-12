Trabzon'da düğün magandaları silahları peş peşe ateşledi

İHA

Şehir magandalarının gövde gösterisi yapmak üzere hava sıktığı maganda kurşunları, insanları hayattan koparıyor.

Trabzon'un Of ilçesinde düğün eğlencesinde bir araya 7 kişilik grup gövde gösterisi yaptı.

Sanal devriye faaliyetlerine devam eden Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince sosyal medya hesapları incelemeye alındı.

Ekipler bir düğünde havaya ateş edildiği görüntüleri tespit edildi.

7 kişinin kimliği tespit edildi

Of İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile koordineli çalışma sonucu ‘Mutluluğa Kurşun Sıkan’ 7 şüpheli tespit edildi.

7 şüphelinin ikametlerine jandarma asayiş timlerince yapılan eş zamanlı operasyonda 3 adet tabanca ve 76 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

7 kişiye adli işlem

Gözaltına alınan şüpheliler O.K. (34), A.Y. (30), D.A. (29), S.A.(36), U.H. (34), E.Y. (36) ve Ö.A. (34) isimli şahıslar hakkında "Genel Güvenliği Tehlikeye Düşürme" ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarında adli işlemler başlatıldı.

"Yorgun mermiden vefat ve yaralanmalar devam etmekte"

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Vatandaşlarımızın eğlencelerine ve mutluluklarına horonlarla ve kemençelerle kutlamaları gerekirken silahla kutlama yapmamaları gerekmektedir.



İlimiz genelinde bu tip silahla sözde kutlamalar sonucu yorgun mermiden vefat ve yaralanmalar devam etmektedir.



Namludan çıkan sesin bir masumun son nefesi olabileceği akıldan çıkarılmadan bu tip sözde kutlamaların ve alışkanlıkların son bulması gerekmektedir.