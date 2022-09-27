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Trabzon'da el freni çekilmeyen araç, buzdolabı dükkanına girdi

Trabzon'da el freni çekilmeyen araç, buzdolabı dükkanına girdi

Kimliği belirsiz bir vatandaş tarafından el freni çekilmeden bırakılan araç geri geri kayarak beyaz eşya dükkanına girdi. O anlar iş yeri kamerasıyla kayıt altına alındı.