- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Trabzon'da el freni çekilmeyen araç, buzdolabı dükkanına girdi
Trabzon'da el freni çekilmeyen araç, buzdolabı dükkanına girdi
Kimliği belirsiz bir vatandaş tarafından el freni çekilmeden bırakılan araç geri geri kayarak beyaz eşya dükkanına girdi. O anlar iş yeri kamerasıyla kayıt altına alındı.
- 27.09.2022 - 15:56
- Güncelleme : 27.09.2022 - 16:53
Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşanan talihsiz kaza çevrede bulunanları korkuttu.
Kimliği belirsiz bir sürücü tarafından el freni çekilmeden park edilen otomobil, rampa aşağıya kaymaya başladı.
Kapıları açık olarak kaymaya devam ederek önce kaldırıma çarpan araç, hızı kesilmeyince yaklaşık 100 metre geri geri kayarak beyaz eşya dükkanına çarparak durabildi.
Çevrede bulunanlar kaçtı
Kaza anında yolda bulunan vatandaşlar ve iş yerinin önünde yatan köpekler olaydan kaçarak kurtuldu.
İHA'nın haberine göre, o anlar ve vatandaşların şaşkınlığı beyaz eşya mağazasının güvenlik kameralarına yansıdı.
Trabzon'da el freni çekilmeyen araç, buzdolabı dükkanına girdi ViDEO