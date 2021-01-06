Trabzon'da ele geçirilen uyuşturucuyla, Süleyman Soylu'nun sözlerine gönderme

Erzincan ve Trabzon polisinin ortak operasyonuyla ele geçirilen uyuşturucu haplarla, Bakan Süleyman Soylu'nun uyuşturucuyla mücadele sözlerine dikkat çekildi.

Emniyet, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri, Doğu illerinden kentte uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine iki aracı takibe aldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortaklaşa operasyonda araçlar, Trabzon il sınırları içinde durduruldu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Araçlarda narkotik köpeği ‘Atlas’ ile yapılan aramada; 2 parça halinde toplam 1.960 ecstasy hap, 14 captagon hap ve 2 parça halinde toplam 978 gram skunk ele geçirildi. Ekipler, şüpheli T.K. ve E.A.’yı gözaltına aldı.

BAKAN SOYLU'NUN SÖZLERİNE GÖNDERME

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele için yaptığı paylaşımda kullandığı ‘çatur çutur devam 2021’ sözüyle sergiledi.

"ÇATUR ÇUTUR DEVAM"

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede gelinen nokta hakkında bilgi verip, “2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti! 229 bin 156 kişi gözaltı, 23 bin 693 kişi tutuklandı, 23 milyar TL değerinde 114 milyon 509 bin 227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi. Ölümler ise 2017’de 941 iken 175’e düştü. 'Bataklık' dahil 158 bin 674 operasyon yapıldı. Çatır çutur devam” ifadelerini kullanmıştı.





















