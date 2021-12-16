Trabzon'da emanet parayı yanlış kişiye verdi

Yurt dışından gelen bir şahıs, akrabasının kendisine verdiği 700 Euro'yu yanlış kişiye verdiğini anlayınca emniyete koştu.Polis, parayı alan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Hollanda’da yaşayan biri kişi, Trabzon’daki akrabasını arayarak bir arkadaşına vereceği 700 Euro’yu yerine ulaştırmasını istedi.

Akrabasının bu ricasını kırmayan E.A. isimli kişi, Sami isimli kişi ile telefon ile konuşarak Kahramanmaraş Caddesi’ndeki bir işyerinin önünde buluşmaya karar verdi.

YANLIŞ KİŞİYE 700 EURO VERDİ

E.A. iş yerinin önüne geldiğinde buluşacağı kişi olan Sami Ç. zannettiği H.Y. isimli şahsın yanına gitti. Bir süre konuştuktan sonra 700 Euro’yu H.Y. isimli şahsa veren E.A. bölgeden uzaklaştı.

Bu sürede ise işyerinin önünde beklemeye devam eden Sami Ç. isimli vatandaş, E.A.’yı arayarak, 'Gelmiyor musun?' dedi.

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"PARAYI VERDİM YA SANA" DEDİ

E.A. ise, "Parayı verdim ya sana" yanıtı verdi. Parayı verdiği kişinin başka bir şahıs olduğunu anlayan E.A. karakola giderek kendini Sami Ç. olarak tanıtan H.Y.’den şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ ŞAHIS EVİNDE YAKALANDI

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu H.Y. isimli şahsın evi tespit edildi.

GÖZALTINDA

Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada H.Y. isimli şahıs 700 Euro ile birlikte yakalandı. H.Y. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.