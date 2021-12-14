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Trabzon'da eşini öldüren koca, olay anını hatırlamadığını söyledi

Trabzon'da eşini öldüren koca, olay anını hatırlamadığını söyledi

Tartıştığı eşini tabancayla vurarak ölümüne neden olan Mehmet Moradaoğlu, olay anını hatırlamadığını ve çok pişman olduğunu söyledi.