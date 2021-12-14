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    Trabzon'da eşini öldüren koca, olay anını hatırlamadığını söyledi

    Tartıştığı eşini tabancayla vurarak ölümüne neden olan Mehmet Moradaoğlu, olay anını hatırlamadığını ve çok pişman olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 16:31
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    Trabzon'da eşini öldüren koca, olay anını hatırlamadığını söyledi

    Dün saat 16.00 sıralarında Trabzon'daki Yaylacık Mahallesi Ekim Sokak'ta, Mehmet Moradaoğlu ile eşi Hatun Moradaoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Mehmet Muratoğlu, bu sırada tabanca ile 3 çocuğunun annesine ateş etti.

    Hatun Moradaoğlu, göğsüne isabet eden kurşunlarla yerde yığıldı.

    KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

    Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Mehmet Moradaoğlu, eşini vurduğunu söyleyerek teslim oldu. Eve sağlık ekipleri ile birlikte giden polis, Hatun Moradaoğlu’nu yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri, Moradaoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Trabzon da eşini öldüren koca, olay anını hatırlamadığını söyledi #1

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Hatun Moradoğlu'nun cenazesi, Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi Sahil Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Trabzon da eşini öldüren koca, olay anını hatırlamadığını söyledi #2

    "ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

    Eşini öldüren Mehmet Moradoğlu, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Moradoğlu'nun ifadesinde, "Eşimle evde tartıştık. İki el ateş ettim. Evden çıkıp buraya geldim. Öldü mü bilmiyorum. Olay anını hatırlamıyorum. Çok üzgün ve pişmanım." dediği belirtildi.

    Trabzon da eşini öldüren koca, olay anını hatırlamadığını söyledi #3

    Trabzon da eşini öldüren koca, olay anını hatırlamadığını söyledi #4

    Trabzon da eşini öldüren koca, olay anını hatırlamadığını söyledi #5

    Trabzon da eşini öldüren koca, olay anını hatırlamadığını söyledi #6

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