Trabzon'da feci kaza! Motosikletin çarptığı yaya öldü Sürmene ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 58 yaşındaki Ekrem Demircioğlu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı..

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İHA

Trabzon'da feci kaza..

Dün akşam saatlerinde ilçenin Balıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Sefer A.'nın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçen Ekrem Demircioğlu’na çarptı.

Çarpma sonucu sürüklenen sürücü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası yaralılar, ambulanslarla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Ekrem Demircioğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yayaya çarpan sürücü Sefer A. ile motosikletin yolda metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)