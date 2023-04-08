Trabzon'da feci kaza: Tır dorsesindeki teknenin üzerinde bulunan kişi hayatını kaybetti Trabzon'un Arsin ilçesinde balıkçı teknesinin yüklendiği araç, üst geçidin altından geçerken teknenin üzerinde bulunan Ahmet Saltık'ın kafası üst geçide çarptı.

İHA

Trabzon'da yaşanılan kazada, bir kişi feci şekilde can verdi..

Sürmene ilçesinin Çamburnu tersanesinden yüklediği balıkçı teknesini Trabzon'a getiren 61 ADM 806 plakalı araç, Arsin ilçesi Yeşilyalı mahallesinde üst geçidin altından geçerken balıkçı teknesi üzerinde bulunan Ahmet Saltık (46) üst geçidi fark etmeyerek kafasını üst geçide çarptı.

Kafasını üst geçide çarpan kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Yaşanan kazanın ardından söz konusu şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın olduğu yere gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şahsın cesedi otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.