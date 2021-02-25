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- Trabzon'da, FETÖ hükümlüsü 2 eski emniyet müdürü yakalandı
Trabzon'da, FETÖ hükümlüsü 2 eski emniyet müdürü yakalandı
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürleri A.U. ve C.P., başarılı operasyon sonucu gözaltına alındı.
- DHA
- 25.02.2021 - 15:04
- Güncelleme : 25.02.2021 - 15:44
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürleri A.U. ve C.P. hakkında çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, iki şüpheliyi teknik takibe aldı.
İKİ ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Takip sonrası operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden birini saklandığı evde, diğerini ise arabasında yakalayarak gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından operasyonu 'kaçamayacaksınız' başlığı ile paylaştı.