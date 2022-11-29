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    Trabzon'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

    Sosyal medya üzerinden müşteri bulup fuhuş yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
    • 29.11.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:33
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    Trabzon'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

    Trabzon’da fuhuşla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

    AA’nın haberine göre; 13 şüphelinin, sosyal medya hesapları üzerinden müşteri temin ederek fuhuş yaptıkları tespit edildi.

    Hastalık kontrolü için hastaneye sevk edildiler

    Gözaltına alınan şüpheliler, zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

    Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.


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