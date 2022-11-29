Trabzon'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Sosyal medya üzerinden müşteri bulup fuhuş yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli, düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Trabzon’da fuhuşla mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

AA’nın haberine göre; 13 şüphelinin, sosyal medya hesapları üzerinden müşteri temin ederek fuhuş yaptıkları tespit edildi.

Hastalık kontrolü için hastaneye sevk edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler, zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.