- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Trabzon’da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Trabzon’da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Polis ekiplerince farklı adreslere düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 69 kişiden, 5'i tutuklandı.
- 17.11.2022 - 16:14
- Güncelleme : 17.11.2022 - 16:21
Trabzon'da fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 22 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 22 şüpheli ile 20’si yabancı uyruklu 47 kadın, yakalanarak gözaltına alındı.
5 kişi tutuklandı
Yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.