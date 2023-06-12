Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 188 kişi hastaneye başvurdu

AA
Trabzon'un Arsin ilçesinde 188 kişide zehirlenme şüphesi...
Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Yeşilyalı Kuran Kursu'nda yapılan mezuniyet töreninde ikram edilen yemeklerden yiyenlerin bir süre sonra bulantı ve kusma gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.
7 kişi hastaneye yatırıldı
Hastanelere 188 kişinin müracaat ettiği, 7 kişinin takip amaçlı yatışlarının yapıldığı ifade edildi.
Diğer kişilerin tedavilerinin yapılarak taburcu edildiği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.