Euro
13.5216
5.37%
Dolar
11.9391
5.75%
Altın
693.3690
5.59%
Borsa
1,865.79
3.35%
Bitcoin
615.500
8.08%
BTXN Coin
37.99
1.09%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Trabzon'da gizli buzlanma kaza getirdi: 2 ölü

    İstanbul'dan Trabzon'a giden araç, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan eşler ise hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 16:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon'da gizli buzlanma kaza getirdi: 2 ölü

    İstanbul'dan memleketi Trabzon'un Araklı ilçesine seyir halinde olan Yakup Karaoğlu idaresindeki 34 BLN 423 plakalı araç, buzlu yolda kaydı.

    UÇURUMA YUVARLANDI

    Gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı.

    Trabzon da gizli buzlanma kaza getirdi: 2 ölü #1

    İKİ EŞ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada araç sürücüsü Yakup Karaoğlu yaralanırken, araçta bulunan Eyüp Büyükdurmuş ile CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı oland eşi Yeter Büyükdurmuş hayatını kaybetti.

    ŞÖFÖR TEDAVİ ALTINDA

    Karaoğlu, kaza sonrasında Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir