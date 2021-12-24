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- Trabzon'da gizli buzlanma kaza getirdi: 2 ölü
Trabzon'da gizli buzlanma kaza getirdi: 2 ölü
İstanbul'dan Trabzon'a giden araç, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan eşler ise hayatını kaybetti.
- İHA
- 24.12.2021 - 16:16
- Güncelleme : 24.12.2021 - 16:54
İstanbul'dan memleketi Trabzon'un Araklı ilçesine seyir halinde olan Yakup Karaoğlu idaresindeki 34 BLN 423 plakalı araç, buzlu yolda kaydı.
UÇURUMA YUVARLANDI
Gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı.
İKİ EŞ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araç sürücüsü Yakup Karaoğlu yaralanırken, araçta bulunan Eyüp Büyükdurmuş ile CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı oland eşi Yeter Büyükdurmuş hayatını kaybetti.
ŞÖFÖR TEDAVİ ALTINDA
Karaoğlu, kaza sonrasında Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.