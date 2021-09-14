Trabzon'da haline üzülüp çay verdikleri şahıs cemaatin ayakkabısını çaldı

Bir kişi girdiği camide, cemaate ait bir çift ayakkabıyı montunun içine koyarak kayıplara karıştı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Adatepe Camii'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Öğle namazı öncesi caminin önüne gelen bir şahsı gariban gören caminin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, şahsı davet ederek çay ve poğaca ısmarladı.

CEMAATİN AYAKKABILARINI İNCELEDİ

Çayını içen şüpheli, Yılmaz'a, cami imamını ve dernek başkanını sormasının ardından çay ocağından çıktı. Öğle namazının okunduğu sıralarda tekrar camiye gelen şahıs, girişteki cemaatin ayakkabılarını inceledi.

MONTUNUN İÇİNE KOYARAK UZAKLAŞTI

Gözüne kestirdiği spor ayakkabıyı ilk önce eline alan şahıs, daha sonra etrafı kontrol etti. O anlarda kayıtta olan güvenlik kamerasını fark etmeyen şahıs, aldığı ayakkabıyı montunun içine koyarak uzaklaştı.





DURUMU FARK EDEN CEMAAT CAMİNİN DERNEĞİNE BAŞVURDU

Cami çıkışında ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark eden cemaat, caminin derneğine başvurdu. Cami derneği tarafından incelenen güvenlik kameralarında ayakkabının çalındığı tespit edildi.

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"CEMAAT CAMİYE GİRİNCE O DA PEŞLERİNDEN GELMİŞ"

Adatepe Camii'nin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, yaptığı açıklamada "Öğleden önce çay ocağını gelmişti. Cami imamı ve dernek başkanını sordu. Ben de onu gariban gördüm. Karnının aç olduğunu düşündüm poğaça ve çay verdim. Acıdım ona gariban gibi görünüyordu. Çayını içtikten sonra gitti. Öğle namazına doğru tekrar geldi. Namaz için cemaat camiye girince o da peşlerinden camiye girmiş." ifadelerini kullandı.



