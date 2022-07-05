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- Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü
Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü
Briket üretim tesisinde çalışan 59 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek düştüğü harç kazanının içinde hayatını kaybetti.
- 05.07.2022 - 11:27
Trabzon'ın Akçaabat ilçesindeki briket üretim tesisinde çalışan 59 yaşındaki İsmail Çabuk dehşeti yaşadı.
Çalıştığı esnada dengesini kaybeden işçi, harç kazanının içine düştü.
Harç kazanı durduruldu
Çabuk’un düştüğü fark eden mesai arkadaşları, sistemi kapatarak harç kazanını durdurdu.
Olay anında can verdi
İhbarla tesise gelen sağlık ekibinin kontrolünde, kazandan çıkarılan İsmet Çabuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
İHA'nın aktarımına göre Çabuk'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.