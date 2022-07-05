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    Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü

    Briket üretim tesisinde çalışan 59 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek düştüğü harç kazanının içinde hayatını kaybetti.
    • 05.07.2022 - 11:27
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    Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü

    Trabzon'ın Akçaabat ilçesindeki briket üretim tesisinde çalışan 59 yaşındaki İsmail Çabuk dehşeti yaşadı.

    Çalıştığı esnada dengesini kaybeden işçi, harç kazanının içine düştü.

    Harç kazanı durduruldu

    Çabuk’un düştüğü fark eden mesai arkadaşları, sistemi kapatarak harç kazanını durdurdu.

    Olay anında can verdi

    İhbarla tesise gelen sağlık ekibinin kontrolünde, kazandan çıkarılan İsmet Çabuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İHA'nın aktarımına göre Çabuk'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Trabzon da harç kazanına düşen işçi öldü #1


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