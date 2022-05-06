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- Trabzon'da heyelan anı kameraya yansıdı
Trabzon'da heyelan anı kameraya yansıdı
Bir akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki yamaçta meydana gelen heyelan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- 06.05.2022 - 15:54
- Güncelleme : 06.05.2022 - 16:30
Trabzon'un Akçaabat-Düzköy kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki istinat duvarının olduğu yamaçta heyelan yaşandı.
Heyelan nedeniyle toprak yığını ve taşlar, hızla akarak akaryakıt istasyonun duvarına kadar yanaştı.
Heyelan anı kamerada
DHA'nın haberine göre; alanda temizleme çalışması başlatıldığı öğrenilirken, heyelan anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde; heyelanda toprak ve taş kütlelerinin saniyeler içerisinde sürüklendiği ve çevreye toz bulutu yayıldığı görülüyor.
Trabzon'da heyelan anı kameraya yansıdı