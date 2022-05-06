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    Trabzon'da heyelan anı kameraya yansıdı

    Bir akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki yamaçta meydana gelen heyelan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 06.05.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 16:30
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    Trabzon'da heyelan anı kameraya yansıdı

    Trabzon'un Akçaabat-Düzköy kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki istinat duvarının olduğu yamaçta heyelan yaşandı.

    Heyelan nedeniyle toprak yığını ve taşlar, hızla akarak akaryakıt istasyonun duvarına kadar yanaştı.

    Heyelan anı kamerada

    DHA'nın haberine göre; alanda temizleme çalışması başlatıldığı öğrenilirken, heyelan anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Görüntülerde; heyelanda toprak ve taş kütlelerinin saniyeler içerisinde sürüklendiği ve çevreye toz bulutu yayıldığı görülüyor.

    Trabzon'da heyelan anı kameraya yansıdı

    Trabzon da heyelan anı kameraya yansıdı #1

    Trabzon da heyelan anı kameraya yansıdı #2

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