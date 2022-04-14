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    Trabzon'da heyelan, Arsin-Santa yolunu kapattı

    Heyelanla birlikte kapanan Arsin-Santa yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, heyelan bölgesini temizledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 15:32
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    Trabzon'da heyelan, Arsin-Santa yolunu kapattı

    Trabzon'un Arsin ilçesinde etkisini gösteren yağışlar, doğa olaylarını da beraberinde getirdi.

    İlçede yağan yağmurun ardından Köseli Mahallesi'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

    Yamaçtan kopan toprak ve taş yığınları nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı.

    Heyelan riski sürüyor

    Bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü heyelan sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında yaşanan heyelan ise DHA kameralarınca kaydedildi.

    Görüntülerde; iş makinesinin çalışması sırasında yamaçtan önce su aktığı, ardından sürüklenen taş ve toprağın yolu doldurduğu görülüyor. Heyelan riskinin sürdüğü mahallede, Santa yönüne gidişlere izin verilmiyor.

    Trabzon da heyelan, Arsin-Santa yolunu kapattı #1

    "Heyelanın durma şansı yok"

    DHA'nın aktardığı haberde; tarım arazileri çamur altında kalan Mehmet Köse, "Burada sürekli heyelan meydana geliyor. Heyelanın durma şansı yok. Kepçe temizlemeye çalışıyor ama temizledikçe toprak gelmeye devam ediyor. Fındık bahçelerimizle tarlalarımız çamur içinde kaldı. Bu yıl mahsul ekemeyeceğiz" dedi.

    Trabzon da heyelan, Arsin-Santa yolunu kapattı #2

    "Yol akmaya devam ediyor"

    Yolaç Mahallesi Muhtarı İdris Çil ise "Bir ay kar yağdı. Hava sıcaklarının da artmasıyla kar, bir anda eridi. Toprak da zaten suya doymuştu. En ufak bir yağmurda böyle heyelanlar oluşuyor. Yol sürekli akmaya devam ediyor. Karadeniz insanının kaderi bu" diye konuştu.

    Trabzon da heyelan, Arsin-Santa yolunu kapattı #3

    "Burada 3 defa böyle heyelan oldu"

    Yolun açılmasını bekleyen araç sürücüsü Halil İbrahim Ayvaz de "Hastaneye gitmek için yola çıktım. Ama yolda mahsur kaldık. Araçlar kuyruk oluşturdu, yol da açılacak gibi durmuyor. Bekliyoruz. Bu bölgede birçok yerde heyelan oluyor. Burada 3 defa böyle heyelan oldu" ifadelerini kullandı.

    Trabzon da heyelan, Arsin-Santa yolunu kapattı #4

    Trabzon da heyelan, Arsin-Santa yolunu kapattı #5

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