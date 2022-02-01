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    Trabzon'da heyelan, mahalle yolunu ulaşıma kapattı

    Karların erimeye başladığı Özdil Mahallesi’nde yaşanan heyelan nedeniyle kapanan yollar için belediye ekipleri, temizleme çalışmaları başlattı.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 16:46
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    Trabzon'da heyelan, mahalle yolunu ulaşıma kapattı

    Trabzon'un Tomru ilçesine bağlı Özdil Mahallesi Torlaklı mevkisindeki yolda, karların erimesi nedeniyle heyelan yaşandı.

    KAR KÜTLESİ YOLU KAPATTI

    Sarp arazide kayan toprak kütlesinin dolduğu yol, ulaşıma kapandı.

    BELEDİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Bölgede ulaşım alternatif yoldan sağlanırken, belediye ekipleri de iş makinesiyle beton zemini çatlayan ve beton duvarı da yıkılan yolu açmak için çalışma başlattı.

    Trabzon da heyelan, mahalle yolunu ulaşıma kapattı #1

    Trabzon da heyelan, mahalle yolunu ulaşıma kapattı #2

    Trabzon da heyelan, mahalle yolunu ulaşıma kapattı #3

    Trabzon da heyelan, mahalle yolunu ulaşıma kapattı #4


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