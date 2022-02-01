Trabzon'da heyelan, mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Karların erimeye başladığı Özdil Mahallesi’nde yaşanan heyelan nedeniyle kapanan yollar için belediye ekipleri, temizleme çalışmaları başlattı.

Trabzon'un Tomru ilçesine bağlı Özdil Mahallesi Torlaklı mevkisindeki yolda, karların erimesi nedeniyle heyelan yaşandı.

KAR KÜTLESİ YOLU KAPATTI

Sarp arazide kayan toprak kütlesinin dolduğu yol, ulaşıma kapandı.

BELEDİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede ulaşım alternatif yoldan sağlanırken, belediye ekipleri de iş makinesiyle beton zemini çatlayan ve beton duvarı da yıkılan yolu açmak için çalışma başlattı.













