Trabzon'da heyelan temizleme çalışması yapan şoför kazada can verdi

DHA
Trabzon'un Hayrat ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
İlçede etkisini gösteren sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu.
İlçeye bağlı Kılavuz Mahallesi'ndeki heyelanın ardından ekipler, iş makineleri ile yol açma ve temizlik çalışması başlattı.
Temizlik çalışması yapan kamyon devrildi
Çalışmalar sırasında, Hayrat Belediyesi'nde şoför olarak çalışan 44 yaşındaki Yaşar Kılıçarslan'ın kullandığı 61 FF 908 plakalı kamyon, dün öğle saatlerinde şarampole yuvarlandı.
Şoför, müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri ve AFAD görevlileri sevk edildi. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçarslan, hayatını kaybetti.
Evli ve 4 çocuk babası Kılıçarslan'ın cenazesi, bugün toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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