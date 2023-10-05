Trabzon'da heyelan temizleme çalışması yapan şoför kazada can verdi Sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan için ekipler temizleme çalışması başlattı. Şoför olarak çalışan Yaşar Kılıçarslan'ın kullandığı kamyon bu esnada şarampole devrildi. Şoför, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Trabzon'un Hayrat ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. İlçede etkisini gösteren sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu. İlçeye bağlı Kılavuz Mahallesi'ndeki heyelanın ardından ekipler, iş makineleri ile yol açma ve temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışması yapan kamyon devrildi Çalışmalar sırasında, Hayrat Belediyesi'nde şoför olarak çalışan 44 yaşındaki Yaşar Kılıçarslan'ın kullandığı 61 FF 908 plakalı kamyon, dün öğle saatlerinde şarampole yuvarlandı. Şoför, müdahalelere rağmen kurtarılamadı İhbarla bölgeye sağlık ekipleri ve AFAD görevlileri sevk edildi. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçarslan, hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Kılıçarslan'ın cenazesi, bugün toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)