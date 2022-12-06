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    Trabzon'da İlayda'nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı

    21 yaşındaki üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazada, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
    • 06.12.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 10:25
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    Trabzon'da İlayda'nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı

    Trabzon’un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde Bünyamin Bala'nın kullandığı 61 VR 232 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten dal-çık girişine düştü.

    Kazada araçtaki sürücü, Ö.Ü. ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 1'inci sınıf öğrencisi İlayda Kaim yaralandı.

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

    Üniversiteli İlayda kurtarılamadı

    21 yaşındaki İlayda, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

    Ölümü ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan İlayda Kaim, Vakfıkebir ilçesinde toprağa verildi.

    5 Nisan 2020'de meydana gelen kaza sonrası açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Bünyamin Bala, serbest bırakıldı.

    Trabzon da İlayda nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı #1

    15 yıla kadar hapis cezası istendi

    Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

    25 yaşındaki tutuksuz sürücü Bala hakkında, ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

    Trabzon da İlayda nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı #2

    ‘Kuralları ihlal etti’

    DHA’nın haberine göre 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2,08 promil alkollü olduğu belirlenen Bala'nın araç hızını görüş, hava ve trafik durumuna göre ayarlamadığına ve kuralları ihlal ettiğine yer verildi.

    Suçun bilinçli taksirli işlendiğini değerlendiren savcı, ayrıca cezanın 3'te 1'den yarısına kadar artırılmasını istedi.

    Trabzon da İlayda nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı #3

    Trabzon da İlayda nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı #4


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