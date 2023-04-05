Trabzon'da infaz koruma memurunun vurduğu kadın, kurtarılamadı İnfaz koruma memurunun tabanca ile ağır yaraladığı 42 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi. Kadının cezaevindeki eşini ziyarete gittiği sırada infaz koruma memuru ile tanıştığı, ikilinin gönül ilişkisi yaşadığı öne sürüldü.

DHA

Trabzon’un Karadeniz Sahil Yolu Ayasofya mevkisinde önceki gün akşam saatlerinde 2 el silah sesi duyup, park halindeki 55 ACN 498 plakalı cipin yanında 1'i kadın 2 kişiyi kanlar içinde görenler, polise haber verdi.

Hayatını kaybetti

İhbarla gelen sağlık ekipleri, infaz koruma memuru Turan Erdoğan (53) ile Sonay Gürsoy'u (42) hastaneye kaldırdı.

Operasyona alınan Erdoğan, kurtarılamadı.

Sonay Gürsoy da dün hayatını kaybetti.

Önce kadını vurdu

Turan Erdoğan'ın tabanca ile Sonay Gürsoy'u vurup, aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Silahtan çıkan ilk merminin Gürsoy'un boynuna isabet ettiği, Erdoğan'ın da tabancayı göğsüne dayayıp tetiği çektiği tespit edildi.

Gönül ilişkisi iddiası

Öte yandan Sonay Gürsoy'un, tutuklu eşini ziyaret için gittiği Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Turan Erdoğan ile tanıştığı, ikilinin daha sonra dışarıda buluşup, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi.

Cenazeler, ikindi vakti Bahçecik ve 2 Nolu Bostancı mahallerinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.