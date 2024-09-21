Trabzon'da sağanak yağış sonrası sosyal yaşam adeta felç oldu.
Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerine şiddetini daha da arttıran sağanakta, metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü öğrenildi.
HEYELANDA YARALANAN ÇOCUK KURTARILDI
Arsin ilçesinin Yolüstü Mahallesi'nde sel felaketi sonrası meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan bir çocuk İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
ENGELLİ VATANDAŞ KAYBOLDU
Sürmene ilçesinin Çavuşlu mahallesinde ise Ali Kemal Demir isimli işitme engelli bir vatandaş dün ikindi namazı sonrasında camiden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kayıp şahsı arama çalışmaları dün akşam ve bugün günün ilk ışıkları ile başlarken, arama çalışmalarına başta AFAD ekipleri olmak üzere onlarca ekip katılıyor.
Demir'i arama çalışmaları hem sahil boyunca hem de dere boyunca sürüyor.
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