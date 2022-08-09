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    Trabzon'da jigolo olmak isteyen şahıs dolandırıldı

    Jigolo başvuru formunu dolduran adam, kendisinden talep edilen 600 TL kayıt ücretini ödeyip, yeni istek üzerine 100 bin TL kredi başvurusu yaptı. Banka tarafından uyarılan şahıs, polise başvurdu.
    • 09.08.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 11:47
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    Trabzon'da jigolo olmak isteyen şahıs dolandırıldı

    Trabzon'da yaşayan 46 yaşındaki S.A., iddiaya göre yüksek kazanç vaadeden internet sitesinde jigolo başvuru formunu doldurdu.

    Bir süre sonra internet sitesi tarafından aranan S.A., kendisinden talep edilen 600 TL kayıt ücretini ödedi.

    Dolandırıcılar için 100 bin TL kredi başvurusu yaptı

    Dolandırıcıların kendisinden tekrar para istemesi üzerine mobil bankacılık üzerinden 100 bin TL kredi başvurusunda bulundu.

    Banka uyarınca iptal ettirdi

    S.A., banka yetkililerinin teyit amaçlı kendisini araması ve dolandırıcılık olabileceği ile ilgili uyarması sonrasında kredi başvurusunu iptal ettirdi.

    Trabzon Emniyet Müdürlüğüne giden S.A. adlı vatandaş, jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu.


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