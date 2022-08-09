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Trabzon'da jigolo olmak isteyen şahıs dolandırıldı

Trabzon'da jigolo olmak isteyen şahıs dolandırıldı

Jigolo başvuru formunu dolduran adam, kendisinden talep edilen 600 TL kayıt ücretini ödeyip, yeni istek üzerine 100 bin TL kredi başvurusu yaptı. Banka tarafından uyarılan şahıs, polise başvurdu.