Euro
14.7690
-0.22%
Dolar
13.0598
-0.07%
Altın
757.5990
-0.18%
Borsa
1,926.66
3.71%
Bitcoin
616.651
-2.26%
BTXN Coin
33.25
-4.78%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Trabzon'da kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü 2 yaralı

    Çarşıbaşı ilçesinde freni boşalması sonucu yoldan çıkıp, evin duvarına çarpan kamyonetteki sürücü Cafer Yavuz ve Yakup Yılmaz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 02:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon'da kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü 2 yaralı

    Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Taşlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu ziyaretinden dönen Cafer Yavuz(73) yönetimindeki 61 K 5560 plakalı kamyonet, iddiaya göre yokuştan indiği sırada freni boşaldı.

    İKİ KATLI EVİN DUVARINA ÇARPTI

    Sürücüsünün durdurmakta başarılı olamadığı kamyonet, yoldan çıkarak 2 katlı evin duvarına çarptı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

    Evin duvarının bir kısmı yıkılırken, sürücü Cafer Yavuz ve Yakup Yılmaz(65), kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetteki 2 kişi de yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Trabzon da kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü 2 yaralı #1

    Trabzon da kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü 2 yaralı #2

    Trabzon da kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü 2 yaralı #3

    Trabzon da kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü 2 yaralı #4

    Trabzon da kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü 2 yaralı #5

    Trabzon da kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü 2 yaralı #6

    Trabzon da kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü 2 yaralı #7

    Trabzon da kamyonet evin duvarına çarptı: 2 ölü 2 yaralı #8


    Görüş Bildir